البصرة تخاطب الصين لمعالجة مصابي كورونا

2020/03/25 | 15:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة-اين]أعلنت خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا في البصرة، عن موافقة رئيس الوزراء على توجيه خطاب إلى سفارة الصين في العراق لإرسال وفد طبي لمعالجي مصابي كورونا في المحافظة.

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