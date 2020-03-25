الصحة العالمية تحذر كبار السن

2020/03/25 | 15:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/جنيف حذرت الصحة العالمية في منصتها على تويتر كبار السن قائلة : إذا كان عمرك ٦٠ عاما فما فوق، أو كنت مصابا بأمراض مزمنة كأمراض القلب أو الجهاز التنفسي أو بمرض السكري، تجنب الأماكن المزدحمة والأماكن التي قد تحتك بها بأشخاص مصابين بفيروس كورونا .واردفت : لمزيد من المعلومات عن كوفيد-١٩ قم بزيارة: http://who.int/COVID-19

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