2020/03/25 | 15:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في منطقة كردستان العراق، اليوم الاربعاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة أربيل....

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