برهم صالح يقبل تحدي التكافل الاجتامعي لدعم الفقراء في ظل انتشار كورونا

2020/03/25 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قبل رئيس الجمهورية برهم صالح تحديا من قبل رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي لدعم الفقراء ضمن حملة للتكافل الاجتماعي في الازمة التي تشهدها البلاد.

وكانت الفتلاوي قد قبلت عبر حسابها في موقع تويتر، تحديا من احدى النشاطات على الموضع، وبدورها نقلت هذا التحدي الى رئيسي الجمهورية والبرلمان وعدد من السياسيين.

ورد رئيس الجمهورية، على تحدي الفتلاوي، مغردا بالقول شكرا على المبادرة الطيبة، واقبل التحدي، وهذا اقل الواجب منا للمساهمة في جهود مواجهة هذا الوباء.واطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة تحدي للتكافل الاجتماعي واغاثة الفقراء في ازمة كورونا، استهدفت على وجه الخصوص المسؤولين العراقيين ورجال الاعمال.

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