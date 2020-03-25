2020/03/25 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت حكومة الولايات المتحدة تقديمها مبلغ ستمئة وسبعين الف دولار من صندوق احتياطي الطوارئ للأمراض المعدية للتخفيف من انتشار فيروس كورونا في العراق.

قال السفير الأمريكي ماثيو تولر ان إعلان اليوم يظهر قوة الشراكة الأمريكية العراقية، وان بلاده ملتزمة بمحاربة هذا الوباء إلى جانب الشعب العراقي، وإن الدعم المقدم من خلال منظمة الصحة العالمية سيعزز بشكل مباشر القدرة على مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذه الأموال إلى منظمة الصحة العالمية لدعم جاهزية العراق واستجابتة لفيروس كورونا.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تولر : واشنطن تقديم 670 الف دولار للتخفيف من انتشار فيروس كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تولر : واشنطن تقديم 670 الف دولار للتخفيف من انتشار فيروس كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).