إصابة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بفيروس كورونا

2020/03/25 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن القصر الملكي البريطاني تشخيص إصابة ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت صحيفة الغارديان أن نتائج الفحص المختبري اثبتت إصابة الأمير تشارلز البالغ من العمر واحدا وسبعين عاما بفيروس كورونا، مشيرة الى أن ولي عهد بريطانيا قد ظهرت عليه اعراض خفيفة، ولكنه ما زال في صحة جيدة، لافتة إلى إجراء اختبار لدوقة كورنوال زوجة الأمير تشارلز وتبين ان نتيجة الفحص كانت سالبة وانها ليست مصابة بالفيروس.

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