صدور نشرات لضبط أسعار المواد… والأهالي يطلبون برقابة فعالة

2020/03/25 | 16:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الإدارة الذاتية اليوم الأربعاء، نشرات حددت بموجبها أسعار بيع عدد من المواد الغذائية والخضار والمنظفات والفروج، وذلك بعد موجة انتقادات من الأهالي نتيجة ارتفاع الأسعار على خلفية الحظر.ونشرت

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