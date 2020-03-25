“كورونا” في العراق وإيران: كيف انتقل من الدين إلى السياسة؟

2020/03/25 | 16:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تتوقّع غالبية الدول، بخاصة في #الشرق_الأوسط ومحيطه، أن وباء #كورونا سيصلها ويشكّل خطراً عليها، عندما انتشر بدايةً في #الصين.وذلك لبعد المسافة.قبل أن يصل “كورونا” إلى #العراق، بعدما

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