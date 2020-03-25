الصدر ينحني لإيران ويقترب من المالكي لرفض الزرفي

2020/03/25 | 16:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير صحافية بأن زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر يوشك على الانحناء لضغوط القوى السياسية الموالية لإيران، الساعية إلى استبدال رئيس الوزراء المكلف #عدنان_الزرفي بشخصية أخرى.وتحدَّثت مصادر سياسية خلال اليومين

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