جانب الكرخ من بغداد لم يسجل أي إصابة بكرونا لليوم الثالث على التوالي

2020/03/25 | 16:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلن مدير دائرة صحة الكرخ الدكتور جاسم لطيف الحجامي عدم تسجيل أية إصابة بفايروس كورونا في جانب الكرخ لليوم الثالث على التوالي، مشيراً إلى بدء وتفعيل فحوصات الفايروس في مختبرات مدينة الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) الطبية.وقال الحجامي في بيان له تلقته ( المستقلة). اليوم الأربعاء إنه تم “بدء وتفعيل فحوصات الكشف عن فايروس كورونابعد […]

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