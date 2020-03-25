2020/03/25 | 16:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن محمد البياتي، اليوم الأربعاء، نشر مفارز صحية في مداخل العاصمة بغداد، بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وقال الفريق الركن، محمد البياتي، في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إنه “بدءاً من اليوم الأربعاء، نشر مفارز صحية تابعة لوزارة الصحة في مداخل العاصمة بغداد في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تزايد الإصابات بكورونا.. نشر مفارز صحية بمداخل بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تزايد الإصابات بكورونا.. نشر مفارز صحية بمداخل بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).