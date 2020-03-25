وزير الصحة والسفير الصيني يفتتحان مختبرا لتشخيص المصابين بكورونا في بغداد

2020/03/25 | 16:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع....

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