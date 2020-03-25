أصحاب الاحتياجات الخاصة في الشمال السوري: زيادة المصاعب عقب تفشّي “كورونا”

2020/03/25 | 16:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تختلف معاناة أصحاب الاحتياجات الخاصة في شمال سوريا بين الأمس واليوم، إلّا بزيادة مصاعبهم الحياتية، بسبب سلسلة أحداث أثّرت على حياتهم، يأتي على رأسها العمليات العسكرية في المنطقة، والتي

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