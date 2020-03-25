السعودية : 133 حالة جديدة بكورونا والإجمالي 900

2020/03/25 | 16:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، الأربعاء، عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى ٩٠٠.وأكد في إيجاز صحفي حول مستجدات الوضع بشأن فيروس كورونا، أن الحالات المتعافية وصلت إلى 29 حالة.من جانبه، أكد المتحدث باسم الداخلية السعودية طلال الشلهوب في ذات المؤتمر الصحافي وجود […]

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