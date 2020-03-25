الصحة النيابية تبحث مع مسؤولي وزارة الصحة الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

2020/03/25 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت لجنة الصحة النيابية اجتماعا مع مسؤولي وزارة الصحة لمناقشة الإجراءات المتعبة لمواجهة وباء كورونا.

وناقش المجتمعون مقررات وتوصيات خلية الازمة البرلمانية مع وزارة الصحة والبيئة، وتسجيل احتياجات وزارة الصحة العاجلة من مستلزمات الحماية الشخصية واجهزة التنفس الاصطناعي والمستلزمات المختبرية ومستلزمات التعقيم والتعفير والعمل على تجهيزها خلال اسبوع واحد.

واتفق الطرفان على ضرورة وضع خطة محكمة لفحص المواطنين والمشتبه بهم في بيوتهم ومناطقهم في عموم العراق، الى جانب عقد اتفاق مع الجانب الصيني لاستقدام فرق طبية وصحية لتدريب الكوادر العراقية ونقل الخبرة الصينية في هذا المجال.

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