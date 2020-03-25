لجنة حقوق الإنسان النيابية تدعو إلى دراسة أوضاع السجون بعد تفشي كورونا بالعراق

2020/03/25 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، الحكومة العراقية ومجلس النواب واللجنة القانونية الى دراسة اوضاع السجون العراقية لإطلاق عفو خاص عن المرضى وكبار السن المحكومين والموقوفين على ذمة قضايا بسيطة بعد تفشي وباء كورونا.

ولفتت اللجنة في بيان، الى استثناء المحكومين بقضايا الارهاب والمخدرات وتخريب اقتصاد الدولة من الاعفاء وبما تراه الحكومة مناسبا بعد دراسته، مطالبة رئاسات الاستئناف بتطبيق قرار مجلس القضاء الاعلى بإحالة بعض الموقوفين ممن تتوفر في دعاويهم الكفالة الى إطلاق سراحهم مؤقتا لحين الانتهاء من هذا الوباء الخطير الذي ينتشر بسرعة في التجمعات البشرية.

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