الكعبي ويار الله يؤكدان ضرورة تطبيق حظر التجوال بالقوة

2020/03/25 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

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بحث حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب مع الفريق عبد الأمير يار الله نائب قائد العمليات المشتركة، إجراءات القوات الأمنية في تطبيق حظر التجوال

واتفق الجانبان على أن وباء كورونا سينهي البلد بالكامل أن لم يفرض الحظر بالقوة وردع المخالفين له.

وطالب الكعبي، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الإسراع بتعزيز قطعات عمليات بغداد بالجيش ومكافحة الإرهاب، داعيا في الوقت نفسه الى أهمية إشراك قوات العمليات المشتركة في فرض حظر التجوال.

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