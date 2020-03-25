ريال مدريد يتصدر قائمة الأندية الأعلى قيمة مالياً

2020/03/25 | 16:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة رصدت مجلة فوربس الأمريكية، قائمة الأندية الأعلى قيمة ماليًا حول العالم.ويتصدر ريال مدريد القائمة متفوقًا على منافسه برشلونة، كما يتفوق آرسنال على ليفربول، ويأتي يوفنتوس في المركز العاشر، ويتذيلها إنتر ميلان.وجاء ترتيب الأندية على النحو التالي: ريال مدريد: 4.239 مليون دولار.برشلونة: 4.021 مليون دولار.مانشستر يونايتد: 3.808 مليون دولار.[…]

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