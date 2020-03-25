333 حالة كورونا في لبنان.. وهذا ما قالته وزيرة مصابة

2020/03/25 | 16:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…..أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الأربعاء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.وأصدرت الوزارة بياناً جاء فيه أنه “لغاية تاريخ 25/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة 333 حالة بزيادة 29 حالة عن يوم أمس.بناء عليه تقوم وزارة الصحة العامة […]

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