30 إصابة جديدة والصحة مازالت “صامتة”.. لماذا بدأ الموقف الرسمي “يؤخر” إعلان الاصابات؟

2020/03/25 | 16:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثار تأخر وزارة الصحة الإعلان عن الحصيلة الجديدة للإصابات المسجلة في العراق، الجدل والتساؤلات في الاوساط الاعلامية والشعبية، حيث لم تخرج الوزارة ببيانها الذي اعتادت اصدارها ظهر كل يوم.ومنذ صباح اليوم، تترقب الأوساط الإعلامية البيان المرتقب لوزارة الصحة للاعلان عن الاصابات الجديدة، والمفترض ان يصدر الساعة 12 من ظهر اليوم، […]

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