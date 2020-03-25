مظهر محمد صالح - المالثوسية والفائض الاقتصادي العالمي :من حرب العملات إلى الحرب التجارية

2020/03/25 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح المالثوسية والفائض الاقتصادي العالمي :من حرب العملات إلى الحرب التجاريةمظهر محمد صالحسالني الاقتصادي العراقي الشاب احمد الهذال متسائلاً بشان ازمة كورونا والفكر الاقتصادي المالثوسي ، مبينناً بان العالم مالثوس هو اقتصادي وسياسي، له نظرية يتداولها الاقتصاديون دائما ،خلاصتها ان السكان يتزايدون بمتوالية هندسية ا والانتاج بمتوالية عددية ، وهذا حسب نظريته يؤدي الى اختلال التوازن بين السكان و......

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