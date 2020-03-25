عادل عبدالله - بائع الموت المتجوّل - قصائد في تحايث الموت و الحياة

2020/03/25 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_عبدالله " بائعُ الموتِ المتجوّل|" قصائدٌ في تحايث الموت و الحياة1-إنّه يقفُ الآن على مقربةٍ من البيوت كلّها،طارقاً بكفّه الثقيلة على أبوابنا الموصدة،معلناً عن بضاعته النفسية البائرة:" موتٌ، موتٌ، هلاك،من يقايضني حياتَه بموتي الخاص،أنا الكائن الميّت الذي لا حياة لهإلّا بين أجسادكم، هلمّوا اليّ أيها الكارهون للحياةموتٌ، موتٌ، هلاك"هذا هو الصوت الذي يجوب أحياءَ......

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