العراق يمنح اجازة اجبارية للنساء الحوامل مع راتب تام بشرط

2020/03/25 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، منح الحوامل إجازة اجبارية براتب تام وفق شرط حددته.وقالت الوزارة في بيان تسلمت شفق نيوز نسخة منه، انها قررت "منح السيدات الحوامل إجازة اجبارية براتب تام في حال توفر الرصيد الكافي لديهم من الاجازات".واضافت "في حالة عدم توفر الرصيد بإمكان المشمولات بهذا الاعمام تسجيل عيادة طبية ومراجعة المستشفيات المختصة بذلك لمنحهن إجازة مرضية وبحسب الصلاحيات".

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