2020/03/25 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، شمول جميع طلبة الخارج بضمنهم الدراسات العليا بالتعليم الإلكتروني، على منصات التواصل المختلفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عدنان العربي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الدراسة الإلكترونية الحل الأمثل في هذه الأزمة من أجل استمرار العلم وعدم توقف عجلة التقدم"، مؤكداً شمول "جميع طلبة الخارج بضمنهم الدراسات العليا بالتعليم الإلكتروني عن طريق كوكل كلاس روم وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة".

وأضاف العربي، أن "الاعتماد سيكون على التعليم الالكتروني في الواجبات البيتية وتقييم أداء الطلبه على طول فترة تعطيل الدوام، ويتم اعتماد الدرجات بحسب جداول زمنية الكترونية يتم اعتمادها من قبل الجامعات والكليات من اجل ضمان استمرار العام الدراسي حيث ان الوزارة مستمرة بهذا النظام واصدرت تعليمات وضوابط ولا توجد نية لالغاؤه".

النجف تسجل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا بينهم طفلين

بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الصحة، الاربعاء، توجيها ’’اجبارياً’’ بشأن الموظفات الحوامل في بغداد والمحافظات.

وقالت الوزارة في اعمام وجهته الى المحافظات كافة، انه "نظرا للتطورات والتحديات التي تواجه الوضع الصح

بغداد اليوم-بغداد

حذر النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الأربعاء، من أن تفشي فيروس كورونا سينهي البلد بالكامل إن لم يُفرض حظر التجوال بـ ’’القوة’’، على حد قوله.

وقال الكعبي، خلال زيارته مقر العمليات المشتركة، ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( من ضمنهم طلبة الدراسات العليا.. التعليم العالي تؤكد شمول جميع الطلبة بالتعليم الالكتروني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( من ضمنهم طلبة الدراسات العليا.. التعليم العالي تؤكد شمول جميع الطلبة بالتعليم الالكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).