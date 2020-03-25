الصحة تعلن تسجيل 30 اصابة جديدة بـ’’كورونا’’ وتوجه طلباً عاجلاً لمن يعاني من اعراض الانفلونزا

2020/03/25 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، تسجيل 30 اصابة جديدة بـفيروس ’’كورونا’’، فيما وجهت طلباً عاجلاً لمن يعاني من اعراض الانفلونزا.

ودعا وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، في بيان، "المواطنين كافة والذين يشكون من أعراض انفولنزا إلى مراجعة اقرب مؤسسة صحية وبأسرع وقت لتجنب تفاقم حالاتهم حيث إن اغلب حالات الوفيات كانت بسبب تأخر المريض في مراجعة الذهاب إلى المؤسسة الصحية مما سبب تفاقم حالته الصحية وصعوبة علاجه".





وبشأن الآلية المعتمدة في التعامل مع جثامين الضحايا، اشار الى انها "مستندة إلى توجيهات منظمة الصحة العالمية والتي تضمن سلامه دفنها في إي مقبرة كانت مع اخذ الاحتياطات الصحية، في السير والنقل والدفن، ولا يوجد اي ضرر بعد دفنها"، مناشدا "المرجعيات الدينية الى التدخل لتسهيل عملية دفن الضحايا حيث لا زالنا نعاني من صعوبات بالرغم من الجهود التي بذلت مع كافة الجهات المعنية".

واشار الى "افتتاح مركز لإجراء الفحوصات المختبرية وهو مركز متقدم جدا ويشكل اضافة كبيرة الى الجهد التشخيصي لوزارة الصحة والبيئة في حالة زيادة عدد اصابات".

ونبه على أن "الجهود الكبيرة تتواصل من قبل الكوادر المختبرية في الوزارة وفي كافة دوائر الصحة لفتح اكبر عدد ممكن من المختبرات لنتكمن من اجراء فحوصات بصورة سلسة ودقيقة حيث تم العمل في مختبرات البصرة والنجف والكرخ وسنتمكن خلال اسبوع واحد من افتتاح ثلاثة عشر مختبر معتمد من قبل وزارة الصحة وبذلك ستقوم كل محافظة بفحص الحالات المشكوك فيها بنفس المحافظة".

وأكلم: "تواصل كوادرنا العاملة في المؤسسات الصحية جهودها الكبيرة وحققت نجاحا للوصول الى نسبة جيدة من حالات الشفاء باعتمادها على بروتوكولات العلاجية المعتمدة عالمياً".

وأوجز الوزير الموقف الوبائي للأربع والعشرين ساعة الماضية، كالآتي:

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:-

- 6 اصابات في بغداد الرصافة

- 3 اصابات في بغداد مدينة الطب

- اصابة واحدة في البصرة

- 2 اصابة في المثنى

- 4 اصابات في كربلاء

- اصابة واحدة في كركوك

- 4 اصابات في النجف

- 6 اصابات في السليمانية

- اصابة واحدة في الديوانية

- 2 اصابة في أربيل

- تم تسجيل حالتي وفاة (كركوك وبابل)

- تم تسجيل 14 حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-

- 2 بغداد الرصافة

- 3 البصرة

- حالة واحدة في كربلاء

- حالتين في النجف

- 5 حالات في السليمانية

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