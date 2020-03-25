2020/03/25 | 16:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف الفتح يدعـو الى اعلان الاستنفار التام لمساعدة خلية الازمة في مواجهـة كورونـا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/25 | 16:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح يدعـو الى اعلان الاستنفار التام لمساعدة خلية الازمة في مواجهـة كورونـا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح يدعـو الى اعلان الاستنفار التام لمساعدة خلية الازمة في مواجهـة كورونـا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).