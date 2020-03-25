تحالف الفتح يدعو إلى إعلان الاستنفار التام لمواجهة وباء كورونا

2020/03/25 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تحالف الفتح، الى اعلان حالة الاستنفار التام في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكدا وضع جميع إمكانياته ومكاتبه وكوادره تحت تصرف الجهات المختصة

وطالب التحالف في بيان جميع القوى السياسية والأحزاب والكتل النيابية بالوقوف جنبا الى جنب مع خلية الازمة لمكافحة فيروس كرونا والتفرغ التام لانقاذ ارواح الناس ونشر الوعي الصحي.

واضاف ان ما يعيشه البلد من ضروف استثنائية خطيرة تتعلق بمواجهة فايروس كورونا وخصوصا ان الايام المقبلة هي فترة حرجة وحساسة في هذه المواجهة لذا ومن منطلق المسؤولية على الجميع ان يعلن حاله استنفار تام لمساعدة دوائر وزارة الصحة وجعلها اولوية في هذه المرحلة.

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