الحكيم وبلاسخارت يبحثان الجهود الأممية في مساعدة العراق لمواجهة كورونا

2020/03/25 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع الممثلة الخاصّة للأمين العامّ للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

وجرى في اللقاء بحث سُبُل تجسير التعاون الثنائيّ بين بغداد وبعثة الأمم المتحدة، خلال أزمة وباء كورونا، حيث أعربت بلاسخارت عن استعداد البعثة الأممية لدى بغداد لتقديم الدعم إلى العراق في إطار تعزيز جُهُود مكافحته.فيما أشاد الوزير الحكيم بالجهود التي بذلتها بعثة يونامي في العراق، ودورها في تقديم العون، والمساندة.

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