أسهم شركة تقفز بنحو 557% بعد خطأ اقترفه المستثمرون

2020/03/25 | 16:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أخطأ المستثمرون مرة أخرى بين اسمي شركتين وقاموا باستثمار أموالهم في شركة صينية عن طريق الخطأ، ما دفع سعر سهم الشركة للارتفاع بشكل عال للغاية.

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