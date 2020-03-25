2020/03/25 | 16:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكدت دائرة صحة الكرخ، الاربعاء، ان المستشفيات التابعة لها لم تسجل اي اصابة بوباء كورونا خلال فترة حظر التجوال الصحي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ: لم نسجل اي اصابة خلال فترة حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ: لم نسجل اي اصابة خلال فترة حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).