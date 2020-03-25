انسحاب القوات الفرنسية من التحالف الإمریكي في العراق

2020/03/25 | 16:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عن انسحاب القوات الفرنسية من التحالف الإميركي في العراق....

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