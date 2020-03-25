بيوم واحد…توفي 738 شخصا في اسبانيا مقابل 514 وفاة بيومين

2020/03/25 | 16:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… بعد أن أضحت أوروبا بؤرة الوباء الجديد بعد الصين، سجلت عدة بلدان فيها ارتفاعاً مأساويا في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.فقد تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في إسبانيا حصيلة الصين مع تسجيل 3434 حالة، بحسب أرقام نشرتها السلطات الرسمية الأربعاء.وفي يوم واحد، توفي 738 شخصاً في إسبانيا مقابل 514 […]

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