وزير الصحة يوضح آلية التعامل مع جثامين الضحايا المصابين بكورونا

2020/03/25 | 16:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، اليوم الاربعاء، توضحياً حول آلية التعامل مع جثامين الضحايا المصابين بفيروس كورونا.

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