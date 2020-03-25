2020/03/25 | 16:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليدي غاغا تؤجل ألبومها الجديد نجمة فيلم جيمس بوند تتعافى من الكورونا باريس – الزمان كشفت الممثلة الفرنسية من أصول أوكرانية ?أولغا كوريلينكو? أنها تعافت بالكامل من ?فيروس كورونا? المستجد.النجمة البالغة من العمر 40 عاماً قالت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إنها (ما زالت تضع الكمامة وكل ما تفكر […]

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