2020/03/25 | 16:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة كردستان يبحث مع مسؤول أمريكي مساعدة الإقليم بمكافحة كورونا اربيل – الزمان بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، الثلاثاء مع مساعد وزير الخزانة الامريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، تعزيز العلاقات الثنائية بين الإقليم الولايات المتحدة الأمريكية.وبحسب بيان تلقته (الزمان) فقد (استعرض الجانبان الإجراءات التي اتخذتها […]

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