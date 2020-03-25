2020/03/25 | 16:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنصحت وزارة التجارة ، مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء ، بأنها تحتاج لاستيراد مليون طن من القمح و250 ألف طن من الأرز، من أجل برنامجها لدعم الغذاء ولتعزيز المخزونات الاستراتيجية في الأشهر المقبلةوأكدت الوزارة في بيان مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس" ، أنها "بحاجة لمزيد من الأموال من الموازنة".واضاف البيان ، ان "هذه الاموال من اجل تكوين احتياطي استراتيجي من القمح والأرز حيث يواجه العراق مشاكل فيروس كورونا الآخذة بالتنامي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطة التجارة لمواجهة كورونا : نحتاج لاستيراد مليون طن من ​القمح​) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطة التجارة لمواجهة كورونا : نحتاج لاستيراد مليون طن من ​القمح​) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).