محافظ البصرة الى السفارة الصينية: نريد لوازم طبية واطباء لمكافحة كورونا

2020/03/25 | 16:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقدم رئيس خلية الأزمة العليا في البصرة، أسعد العيداني، اليوم الأربعاء ، طلباً رسمياً لسفارة الصين في العاصمة بغداد لاستقدام أطباء ولوازم طبية الى المحافظة لعلاج ومتابعة حالات الاصابة بفيروس كورونا، والتي تزايدت بشكل كبير في البصرة.وقال العيداني في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "وافق مجلس الوزراء على استقدام فريق طبي صيني متكامل الى محافظة البصرة مع الآليات والمعدات الطبية لتقديم العلاج والخدمات الطبية للمصابين بمرض كورونا والحالات المتوقعة ضمن موقع صحي خصص لذلك في المحافظة بسعة 1000 سرير قابلة للتوسع".وبين أن "المحافظة ستتحمل كافة تكاليف السفر والإقامة والأدوية والمستلزمات الطبية والأجور الأخرى التي تضمن قيام الفريق الطبي الصيني بواجباته الإنسانية في معالجة المرضى".

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