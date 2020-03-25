بالصور..اختراع عراقي فريد من نوعه لعزل مصابي كورونا

2020/03/25 | 16:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الاربعاء، اختراع اول نموذج لحجرة عزل طبي لمصابي وباء كورونا.وقالت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، ان “منتسباً في صحة البصرة عرض نموذجاً لـ Medical Pod حجيرة عزل صحي لمرضى الكورونا”، مشيرة الى انها ” معروضة للتقييم من قبل لجنة حكومية، طبية”.واضافت الصفحات ان الحجرة “مجهزة […]

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