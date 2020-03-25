تسجيل 30 إصابة جديدة في العراق موزعة على 9 محافظات.. ونداء إلى المرجعيات للتدخل بتسهيل “عمليات الدفن”

2020/03/25 | 16:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الصحة اليوم الاربعاء، تسجيل 30 إصابة جديدة في العراق، وشفاء 14 حالة جديدة، فضلًا عن حالتي وفاة، فيما ناشد وزير الصحة المرجعية الدينية للتدخل لتسهيل عملية دفن الضحايا التي تواجه فيها فرق الصحة صعوبات كبيرة أمام رفض عدد من المناطق المحيطة بالاماكن المخصصة لدفن ضحايا كورونا.وقال وزير الصحة […]

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