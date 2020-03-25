بومبيو: معاناة الإيرانيين طالت بسبب النظام

2020/03/25 | 16:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…..انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إيران لطردها فريقا من منظمة أطباء بلا حدود.وقال الوزير الأميركي في تغريدة له نشرها عبر حسابه في تويتر، إن النظام الإيراني قام بطرد فريق طبي تابع لمنظمة أطباء بلا حدود كان يعمل في مستشفى ميداني لمساعدة مرضى ضعفاء مصابين بفيروس كورونا المستجد.وأضاف أن الشعب […]

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