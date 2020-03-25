كركوك تسجل 44 حالة اشتباه بكورونا وتطلب من أربيل إجلاء 10 منهم

2020/03/25 | 16:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الأزمة في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، عن تسجيل 44 حالة اشتباه بفيروس كورونا، فيما طلب من محافظة أربيل إجلاء 10 منهم.وقال عضو خلية الأزمة برهان عمر رشيد لـشفق نيوز، إن "عدد المشتبه بإصابتهم بفييروس كورونا في المحافظة بلغ ٤٤ شخصا ١٠ منهم من أهالي محافطة أربيل و ٣٤ منهم في محافطة كركوك"، موضحا أن "٢٧ منهم كانوا مخالطين للمرأة التي توفيت سابقا بالفيروس".وأضاف رشيد أن "خلية الأزمة في كركوك تحدثت مع سلطات أربيل وطلبت منها إجلاء الأشخاص العشرة"، موضحا "أنهم طلاب كانوا في مصر ووصلوا إلى بغداد ومن بغداد الى كركوك".وسجلت كركوك في وقت سابق حالة وفاة لامرأة بفيروس كورونا واصابة آخر، كما تم الحجر على اكثر من 20 شخصاً للاشتباه بإصابتهم.

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