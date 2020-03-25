النجف تسجل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا بينهم طفلين

2020/03/25 | 17:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الأربعاء، تسجيلها هذا اليوم اربع اصابات بفايروس كورونا.وقالت الدائرة، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الحلات الاربعة تم اجراء الفحص لها في مختبر الصحة العامة في دائرة صحة النجف، وهذه الحالات موزعة على النحو التالي :- طفل ذو اربعة اشهر ملامس، وطفلة […]

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