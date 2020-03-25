العطواني يطالب خلية الازمة بإيجاد مكان آمن لدفن جثث ضحايا كورونا

2020/03/25 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عطوان العطواني، خلية الازمة المختصة بمواجهة وباء كورونا الى ايجاد مكان آمن لدفن جثث ضحايا الوباء.

وقال العطواني في بيان إن الجهات الحكومية لم تستطع حتى ايجاد مكان لدفن الموتى بل لم تحدد جهة تتكفل بهذه المهمة، مشيرا الى أن الجثث مازالت في الطب العدلي منذ أيام عديدة والخوف كل الخوف من ان تتعفن وتتلف لتتحول الى قنبلة وبائية تبيد المجتمع.

وناشد العطواني، خلية الازمة الى تحديد مكان خاص للدفن مؤمن وبعيد عن المدن السكنية ويطلق عليها اسم مقبرة ضحايا كورونا.

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