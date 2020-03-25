العراق يعلن عن تسجيل حالتي وفاة و 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/25 | 17:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 30 إصابة جديدة بهذا الفيروس .وذكر بيان للوزارة تلقته ( المستقلة)… اليوم الأربعاء أن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت ٣٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق ٦ منها في بغداد الرصافة، و٣ في بغداد مدينة الطب”.وإصابة في […]

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