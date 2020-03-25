2020/03/25 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

التقى رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، اليوم الأربعاء، سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الزرفي يلتقي سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الزرفي يلتقي سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).