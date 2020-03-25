النقل تعلن وصول الرحلة الجوية الاستثنائية الثانية القادمة من مصر الى مطار بغداد الدولي

2020/03/25 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة النقل، الأربعاء، وصول الرحلة الجوية الاستثنائية الثانية القادمة من مصر الى مطار بغداد الدولي.

وقال وزير النقل، عبد الله لعيبي، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تم نقل المسافرين البالغ عددهم 291 على متن الطائرة B737/iy-Asw التابعة لأسطول الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بعد استحصال الموافقات الرسمية كافة، وبالتنسيق مع السفارة العراقية والسلطات المصرية ودائرة الجوازات ووزارة الصحة والجهات المعنية وذلك استجابة لنداء العراقين المتواجدين على الاراضي المصرية".

وذكر لعيبي ان "الجهود التي بذلتها ملاكات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تستحق الشكر والتقدير لما بذلوه لاكمال مهمة نقل العراقيين العالقين في دولتي الهند ومصر واستعداداتهم المبكرة في تهيئة الطواقم وتعفير الطائرات قبل وبعد كل رحلة ولا ننسى جهود المراقبين الجويين ومهندسي الاتصالات من منسوبي شركة الملاحة الجوية الذين تواجدوا في اماكن عملهم وحرصهم على تأمين الاجواء لجميع الرحلات العابرة لسماء العراق وكذلك الرحلات الاستثنائية التي تم تسييرها بناء على موافقة لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020".

وكانت خلية الازمة الحكومية، وافقت الإثنين الماضي، على منح رحلة خاصة لقدوم العراقيين العالقين في العاصمة المصرية، القاهرة.

وذكر مدير عام سلطة الطيران المدني، دريد يحيى جاسم، في بيان، أن "خلية الأزمة العراقية للأمر الديواني 55 لسنة 2020 وافقت على منح رحلة خاصة لنقل العراقيين العالقين في القاهرة استثناء من قرار تعليق الرحلات الجوية لأسباب انسانية".

ولفت الى أن "الرحلة ستتم على إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية يوم غد الثلاثاء، بعد استكمال التحضيرات اللوجستية والفنية من خلال التنسيق مع سلطة الطيران المصرية".

واشار إلى أن "سلطة الطيران المدني العراقي مددت في وقت سابق تُعليق الرحلات الجوية في البلاد لغاية يوم السبت 28 آذار باستثناء رحلات الطوارئ، والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي، والتي تستمر بشكل طبيعي وكذلك الطائرات العابرة للأجواء العراقية، استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذ لغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد".

بغداد اليوم - النجف

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