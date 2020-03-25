مدير صحة النجف محذراً من ’’كارثة’’ محتملة: ما سجلناه اليوم ينذر بخطر كبير

2020/03/25 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

أعلن مدير عام صحة محافظة النجف رضوان الكندي، الاربعاء، تسجيل 4 اصابات جديدة بكورونا في المحافظة، ...





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