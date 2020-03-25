مدير صحة النجف محذراً من ’’كارثة’’ محتملة: ما سجلناه اليوم ينذر بخطر كبير


مدير صحة النجف محذراً من ’’كارثة’’ محتملة: ما سجلناه اليوم ينذر بخطر كبير
2020/03/25 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - النجف

أعلن مدير عام صحة محافظة النجف رضوان الكندي، الاربعاء، تسجيل 4 اصابات جديدة بكورونا في المحافظة، ...

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