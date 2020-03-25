اعتقال متهم قتل شقيقه في الشطرة

2020/03/25 | 17:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقل)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية شرطة ذي قار، الثلاثاء، عن كشف ملابسات جريمة قتل حدثت في قضاء الشطرة شمالي المحافظة .وقال بيان عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه انه ” بناء على معلومات عن وفاة شخص في مستشفى الشطرة اثر تعرضه الى اطلاق نار ، توجهت الشرطة الى محل الحادث في منطقة الشعلة […]

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