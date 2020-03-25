عشرات الإصابات الجديدة.. نداء إلى السيستاني حول جثث ضحايا

2020/03/25 | 17:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة، تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في العراق، فيما وجه نداءً إلى المرجعية الدينية لتسهيل عمليات دفن ضحايا الوباء.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في العراق

وقال وزير الصحة في بيان له، يوم الأربعاء 25 آذار/مارس، إن البلاد سجلت 30 إصابة جديدة بالمرض وشفاء 14 حالة جديدة، فضلًا عن حالتي وفاة، داعيًا المواطنين الذين يشكون من أعراض إنفلونزا، إلى مراجعة أقرب مؤسسة صحية وبأسرع وقت لتجنب تفاقم حالاتهم.

وشدد الوزير، أن "أغلب حالات الوفيات كانت بسبب تأخر المريض في مراجعة المؤسسة الصحية مما سبب تفاقم حالته الصحية وصعوبة علاجه"، مشيرًا إلى أن "الآلية المعتمدة في التعامل مع جثامين الضحايا تستند إلى توجيهات منظمة الصحة العالمية والتي تضمن سلامه دفنها في أية مقبرة كانت، مع أخذ الاحتياطات الصحية في السير والنقل والدفن، ولا يوجد أي ضرر بعد دفنها".

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وناشد الوزير، المرجعيات الدينية "للتدخل وتسهيل عملية دفن الضحايا"، موضحًا أن "الموضوع ما زال يواجه صعوبات على الرغم من الجهود التي بذلت مع كافة الجهات المعنية".

من جانب آخر، أعلن علاوي "افتتاح مركز لإجراء الفحوصات المختبرية، وهو مركز متقدم جدًا ويشكل إضافة كبيرة إلى الجهد التشخيصي لوزارة الصحة والبيئة في حالة زيادة عدد الإصابات".

وافتتح الوزير علاوي والسفير الصيني في العراق المختبر البايولوجي الجزيئي لتشخيص المصابين بفيروس كورونا في مدينة الطب ببغداد، فيما أعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان مقتضب تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، توفير فحوصات "كورونا" في مختبرات مستشفى الكاظمية التعليمي، لتخفيف الضغط على مختبرات وزارة الصحة.

وبين علاوي، أن "الجهود تتواصل من قبل الكوادر المختبرية في الوزارة وفي كافة دوائر الصحة لفتح أكبر عدد ممكن من المختبرات لنتكمن من إجراء فحوصات بصورة سلسة ودقيقة حيث تم العمل في مختبرات البصرة والنجف والكرخ، وسنتمكن خلال أسبوع واحد من افتتاح ثلاثة عشر مختبر معتمد من قبل وزارة الصحة وبذلك ستقوم كل محافظة بفحص الحالات المشكوك فيها ضمن نفس المحافظة".

وأشار الوزير، إلى "مواصلة كوادر الوزارة العاملة في المؤسسات الصحية جهودها الكبيرة وتحقيق نجاحات عبر الوصول إلى نسبة جيدة من حالات الشفاء باعتمادها على بروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا".

وجه وزير الصحة نداءً إلى المرجعيات الدينية لتسهيل عمليات دفن ضحايا الفيروس الفتاك

وحول الموقف الوبائي، أكد الوزير علاوي تسجيل مختبرات وزارة الصحة والبيئة 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مبينًا أن 6 من الإصابات سجلت في بغداد الرصافة، و3 في بغداد مدينة الطب، فضلاً عن إصابة واحدة في البصرة، وإصابتين في المثنى ، و4 إصابات في كربلاء، إضافة إلى إصابة واحدة في كركوك، و 4 إصابات في النجف، و6 إصابات في السليمانية ، وإصابتين في أربيل، مع إصابة واحدة في الديوانية".

وأكد علاوي، تسجيل حالتي وفاة، إحداها في كركوك والأخرى في بابل"، فضلًا عن تسجيل 14 حالة شفاء تام، 2 منها في بغداد الرصافة و3 في البصرة و حالة واحدة في كربلاء، مع حالتين في النجف و5 حالات في السليمانية، و حالة واحدة في ديالى".

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