2020/03/25 | 17:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرمع استمرار ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد، تدرس خلية الأزمة العراقية، خيارات تمديد حظر التجوال في البلاد إلى الأول من نيسان/أبريل، لمنع تفاقم الأزمة الوبائية في البلاد.

مصدر في خلية الأزمة لـ"ألترا عراق": الخلية تدرس تمديد حظر التجوال في البلاد لغاية مطلع نيسان/أبريل المقبل، قابلة للتمديد أيضًا

وقال مصدر في الخلية، لـ"ألترا عراق"، إن "الخلية تدرس عدة خيارات لمنع انتشار فيروس كورونا في صفوف المواطنين، منها تمديد حظر التجوال في البلاد لغاية مطلع نيسان/أبريل المقبل، قابلة للتمديد أيضًا، بعد أن كان من المقرر أن ينتهي في 28 آذار/مارس".

اقرأ/ي أيضًا: ما هي إمكانية العراق للسيطرة على فيروس كورونا؟

أضاف أن "وزير الصحة جعفر صادق علاوي، اقترح تمديد الحظر بشكل متقطع وغير مستمر، من أجل عدم إصابة المواطنين بالهلع والخوف، وكذلك السيطرة على الأسواق ومنع ارتفاع المواد الغذائية".

وبشأن رفض المواطنين دفن المتوفين بالفيروس، أوضح المصدر، أن "هناك خمس جثث 3 منها في العاصمة بغداد"، مبينًا أن "مقبرة الشيخ معروف في جانب الرصافة، وكذلك مقبرة محمد سكران بإطراف العاصمة، ومقبرة النجف، رفضوا جميعهم دفن الجثث".

وبين أن "الرفض غير مبرر لأن الجثة يتم وضعها في كيس أسود عازل ومانع لنقل العدوى، وكذلك القبر يحفر بعمق مترين إلى ثلاثة أمتار تحت الأرض، ما يعني أن الفيروس في هذه الإجراءات يموت تحت الأرض".

وأشار إلى أن "محافظ بغداد تقدم بطلب إلى وزارة المالية، من أجل تخصيص قطعة أرض خارج مركز العاصمة، لدفن جثث المتوفين بفيروس كورونا، لكن الوزارة لم ترد على الطلب بعد".

اقرأ/ي أيضًا:

أرض العراق تضيق بموتى كورونا..



هل الجثث ناقلة للفيروس؟

ما مصير ذوي الدخل المحدود في العراق لو تكرّر سيناريو إيطاليا؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خلية الأزمة تدرس تمديد حظر التجوال حتى مطلع نيسان المقبل) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خلية الأزمة تدرس تمديد حظر التجوال حتى مطلع نيسان المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).